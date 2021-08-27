TikTok почала блокувати небезпечний челендж з ящиками. У США на ньому вже роблять ставки

Соцмережа TikTok почала блокувати новий травмонебезпечний челендж з ящиками з-під молока, на конструкції з яких потрібно утриматися. У передмістях США Milk Crate Challenge («Челендж з молочними ящиками») досяг такого рівня, що на ньому почали робити грошові ставки.

Як пише Daily Mail, TikTok заборонила публікувати відео з цим челенджем після повідомлень про десятки серйозних травмувань (відкриті переломи тощо).