В Англії пенсіонер намагався пограбувати банк, однак там не розібрали його почерк на записці з вимогами
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Sussex police
В Англії у графстві Сассекс 67-річного пенсіонера Алана Слеттері засудили до 6 років: чотири з них він проведе у вʼязниці, два — на випробувальному терміні. У березні 2021 року він намагався пограбувати банк, однак касири не зрозуміли почерк на записці з вимогами.
Про це повідомляє Eastbourne Herald.
Протягом двох тижнів Слеттері зайшов у три банки у двох містах та використовував записки, в яких вимагав від касирів передати гроші. Перша спроба пограбування сталася в місті Істборн 18 березня 2021 року, але через поганий почерк співробітник не зміг прочитати записку, і Слеттері пішов з порожніми руками.
Представник поліції Сассексу сказав, що згодом співробітникам банку вдалося прочитати записку, в якій йшлося: «Ваша загородка не зупинить те, що у мене є, просто передайте десятки і двадцятки. Подумайте про клієнтів». Потім працівники банку зателефонували в поліцію, яка приїхала, забрала записку і записи з камер відеоспостереження банку.
У другому банку спроба пограбування вдалася — він забрав у касира 2,4 тисячі фунтів (майже 90 тисяч гривень). У третьому банку співробітники відмовилися видавати гроші та зателефонували в поліцію. Коли Слеттері звідти уходив, правоохоронці побачили вже знайоме обличчя.
Зрештою Слеттері заарештували за підозрою в пограбуванні і за двома пунктами звинувачення у спробі пограбування. Під час обшуку в нього знайшли таку ж куртку, як на людині, яка потрапила на камери в одному з банків.
Чоловік визнав себе винним у всіх трьох злочинах і отримав чотири роки позбавлення волі та два роки випробувального терміну.
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