В Англии пенсионер пытался ограбить банк, однако там не разобрали его почерк на записке с требованиями

В Англии в графстве Сассекс 67-летнего пенсионера Алана Слэттери приговорили к 6 годам: четыре из них он проведет в тюрьме, два — на испытательном сроке. В марте 2021 года он пытался ограбить банк, но кассиры не поняли почерк на записке с требованиями. Об этом сообщает Eastbourne Herald. За две недели Слэттери зашел в три банка в двух городах и использовал записки, чтобы потребовать от кассиров передать деньги. Первая попытка ограбления произошла в городе Истборн 18 марта 2021 года, но из-за плохого почерка сотрудник не смог прочитать записку, и Слэттери ушел с пустыми руками.

Sussex police Представитель полиции Сассекса сказал, что позже сотрудникам банка удалось прочитать записку, в которой говорилось: «Ваша загородка не остановит то, что у меня есть, просто передайте десятки и двадцатки. Подумайте о клиентах». Затем сотрудники банка позвонили в полицию, которая приехала, забрала записку и записи с камер видеонаблюдения банка.