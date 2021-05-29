У Туркменістані чиновників зобовʼязали поголити голови на знак жалоби за померлим батьком президента

Пекельце

Flickr / ANJCI ALL OVER

У Туркменістані на знак жалоби за померлим батьком президента Гурбангули Бердимухамедова всіх чиновників зобовʼязали поголити голови і носити національні тюбетейки.

Про це повідомляє «Радио Азатлык».

Розпорядження чиновникам надійшло після того, як президент зʼявився на публіці в національному головному уборі після смерті батька Мялікгули Бердимухамедова, який помер у віці 88 років.

Батько президента помер 18 квітня, після чого в країні оголосили 40-денний траур. Президент сім днів не зʼявлявся на публіці. Без нього провели Національний день скакуна і алабая, яким керував син президента Сердар — у лютому Бердимухамедов призначив його заступником голови уряду.

Зазначається, що в траур на всі заходи президент приїжджав на чорному автомобілі, хоча раніше сам заборонив в країні чорні авто.