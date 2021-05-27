В Індії поліція заарештувала YouTube-блогера за те, що він привʼязав до свого собаки повітряні кулі та відправив його літати
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Marek Szturc / Unsplash
В Індії поліція заарештувала YouTube-блогера за те, що він привʼязав гелієві кульки до свого собаки «у спробі змусити його літати».
Про це повідомляє BBC.
32-річний Гаурав Шарма зняв відео, на якому до його собаки прикріплені повітряні кулі. Потім блогер їх відпускає, і тварина починає кружляти в повітрі. Через кілька секунд хтось на балконі другого поверху сусіднього будинку ловить собаку.
Шарма заявив, що дотримувався всіх заходів безпеки, але видалив відео після негативної реакції в соціальних мережах. Він розмістив запис на своєму YouTube-каналі, де має 4 мільйони підписників.
Поліція повідомила, що вони заарештували Шарму, коли отримали скаргу на нього від організації із захисту тварин.
- Раніше повідомлялося, що у КНДР заборонили утримувати собак. Є побоювання, що конфіскованих тварин просто з’їдять.
- Перед цим повідомлялося, що власники домашніх тварин в Австралії, які не вигулюють своїх собак щодня, платитимуть штраф до $2 700.