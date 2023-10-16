У Венеції зграя чайок на годину призупинила роботу аеропорту

Цей аеропорт розташований на північ від міста, його злітно-посадкова смуга примикає до лагуни. Інцидент із чайками стався у пʼятницю, 13 жовтня. Тоді на злітній смузі зібралася зграя чайок. Через птахів довелось призупинити польоти з 09:54 до 10:45. Двадцять рейсів, що прилітали до Венеції, перенаправили в інші аеропорти — у містах Тревізо, Верона, Трієст і Мілан.

Поки літаки летіли в інші міста, у Венеції працівники аеропорту застосовували стандартну програму боротьби з чайками — в аеропорту Венеції «працює» сокіл, якого сокільничий послав розігнати 200 з лишком птахів. Також вдалися до «акустичних засобів стримування, сприятливих для фауни». Щойно сокіл завершив свою «роботу» і чайки забралися геть, аеропорт повернувся до нормальної роботи — об 11:20.

Зграї птахів навколо аеропортів можуть бути небезпечними для літаків. Якщо вони зіштовхнуться з літаком, то це може призвести до відмови двигуна і навіть до аварії. У 1960 році з Бостону (США) вилетів рейс 375 компанії Eastern Air Lines, однак під час зльоту літак зіштовхнувся зі зграєю шпаків — десять людей вижили, девʼять з них отримали серйозні поранення, але 62 з 72 людей на борту загинули.