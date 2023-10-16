Літак Japan Airlines не зміг злетіти через борців сумо на борту. Для них довелося замовляти додатковий рейс

Японський авіаперевізник Japan Airlines був змушений замовити додатковий рейс для борців сумо, які не вмістилися на борту наявних літаків.

Про це пише The Guardian.

Сумоїсти мали летіти двома літаками Boeing 737-800 з аеропортів у Токіо та Осаці на спортивний фестиваль на острові Амамі Осіма. Однак, маючи на борту спортсменів, літаки не змогли взяти на борт достатньо палива і не перевищити допустимої ваги. Тоді для борців замовили спеціальний рейс.

Середня вага борців сумо — 120 кг, тоді як у Japan Airlines передбачають, що їхній пасажир важить в середньому лише 70 кг.

За даними японських медіа, після завершення турніру борці також полетять додому спецрейсом.

У 2014 році фотографія сумоїстів, що мандрують у невеликому пасажирському літаку, стала вірусною.

У сумо немає мінімальної допустимої ваги спортсмена, однак у цьому стародавньому виді спорту переважають доволі важкі чоловіки. Найважчим сумоїстом в історії став Орора — його максимальна вага сягнула 292,6 кг.