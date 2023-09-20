В Індонезії жінку засудили на два роки за богохульство — їла свинину на відео в TikTok

Індонезійський суд засудив жінку до двох років увʼязнення за публікацію відео в TikTok, де перш ніж зʼїсти свинину, вона сказала: «Бісмілла», тобто «в імʼя Бога».

Про це пише BBC.

33-річну Ліну Лютфіаваті визнали винною в «розпалюванні релігійної ненависті». Окрім увʼязнення, жінці призначили штраф у $16 245.

Ліна Лютфіаваті прийняла індійське імʼя Ліна Мукерджі через свою любов до боллівудських фільмів. Вона вважає себе мусульманкою, а іслам забороняє їсти свинину.

Коли жінка подорожувала на Балі, де більшість населення — індуїсти, то, за її словами, спробувала свинину із цікавості й опублікувала відео про це в TikTok, де в неї понад два мільйони підписників.

Відео набрало мільйони переглядів, зокрема його побачила індонезійка, яка й подала заяву в поліцію за те, що Ліна «свідомо їла свинячу шкіру», хоча вона мусульманка.