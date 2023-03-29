Індонезія депортувала російського туриста, який зробив оголене фото на священній горі острова Балі

Туриста з росії депортують з Індонезії через те, що він роздягнувся на священній горі Агунг на острові Балі. Фотографію цього вчинку опублікували в інтернеті.

Про це пише BBC.

Сам росіянин на імʼя Юрій вибачився, але йому все одно заборонять найближчі півроку вʼїзд до Індонезії. Місцеві чиновники зазначили, що його діям «немає виправдання».

«Він порушив норми і не виявив поваги до нашої культури», — заявив голова Балійського управління із законодавства та прав людини Ангіат Напітупулу.

Росіянин після цього навіть взяв участь у спеціальній церемонії очищення гори — ритуалі, який місцеві жителі проводять після таких інцидентів.

Почесний консул росії на Балі, а також місцеві жителі в коментарях підтримали рішення про депортацію росіянина.