У Гонконзі свиня вбила мʼясника, який намагався її зарізати

У Гонконзі 61-річний мʼясник загинув, намагаючись зарізати свиню, повідомляє CNN.

Чоловік працював на бійні на північній околиці міста, неподалік від кордону з материковим Китаєм. За даними поліції, мʼясник готувався вбити свиню, вистрілив у тварину з електрошокера, але вона прийшла до тями і повалила його з ніг. Імовірно, чоловік смертельно поранився власним ножем для мʼяса.

Колега знайшов мʼясника непритомного з тесаком в руці та раною на лівій нозі. Його доправили до лікарні, а пізніше констатували смерть. У поліції повідомили, що поки не встановили причину смерті. Міське управління праці розпочало власне розслідування.