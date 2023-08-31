У Канаді 5 мільйонів бджіл випали з вантажівки. Водіїв попросили зачинити вікна

У Канаді з вантажівки випали ящики з 5 мільйонами бджіл. Про це повідомляє CBC News.

Інцидент стався в місті Берлінгтон у провінції Онтаріо. У поліції не знають, яким чином бджоли випали з вантажівки. Правоохоронці попередили водіїв, щоб ті зачиняли вікна, коли проїжджали повз місце інциденту, а пішоходам порадили уникали його.

Приблизно за годину після того, як поліція опублікувала повідомлення про інцидент у соцмережах, на звʼязок вийшли кілька пасічників, які запропонували допомогу. Пасічники прибули на місце «втечі» та почали збирати бджіл.

Згодом поліція повідомила, що більшість із 5 мільйонів бджіл зловили, а ящики майже всі вивезли. Деякі ящики залишили на місці, щоб «незібрані» бджоли повернулися до них самостійно.