У Чилі бджоли покусали поліцейських, які намагались розігнати мітинг пасічників

Представники поліції повідомили, що поліцейських шпиталізували. Бджоли покусали їх, коли ті намагались прибрати вулики з вулиці.

У країні через тривалу засуху, що триває з 2010 року, постраждало виробництво меду, бджолам майже нічого їсти і вони гинуть. На акції протесту бджолярі вимагали, щоб держава підвищила ціни на мед або надала субсидії виробникам меду, і вони попросили про зустріч із президентом. На демонстрації перед президентським палацом бджолярі встановили приблизно 60 вуликів, у яких містилося орієнтовно 10 тисячі бджіл.

«Якщо бджоли помруть, життя не буде. Це те, що ми хотіли наголосити на цій демонстрації», — заявив учасник акції.