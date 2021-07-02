«Укрпошта» після скандальної історії з бджолами відмовилась їх перевозити — окрім маток

«Укрпошта» тимчасово припинила доставку бджіл за виключенням бджолиних маток — їхнє перевезення на період сезону (з травня до жовтня) зберегли на численні прохання бджолярів і профільних спілок.

Про це йдеться в заяві компанії.

«Укрпошта» пояснює, що вона не є організацією, яка профільно займається перевезенням бджіл і може виділити для цього окремий транспорт з належними умовами. Також є аспекти, такі як погодні умови і щільність бджіл у бджолопакетах, на які «Укрпошта» не може впливати та які суттєво впливають на перевезення комах. Саме тому «Укрпошта» тимчасово припиняє доставку бджіл і просить бджолярів знайти альтернативу до сезону 2022 року.