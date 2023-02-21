В Іспанії звільнилися два високопосадовці — вони замовили заширокі поїзди для вузьких тунелів

В Іспанії два високопоставлені транспортні чиновники подали у відставку через невдале замовлення на нові приміські поїзди вартістю майже €260 мільйонів. Потяги не відповідали нестандартним тунелям у районах Астурії та Кантабрії.

Про це повідомляє BBC.

Глава іспанського залізничного оператора Renfe Ісайас Табоас і міністр транспорту Ізабель Пардо де Віра залишили свої посади.

Уряд Іспанії заявляє, що помилку виявили доволі вчасно, щоб уникнути фінансових втрат. Проте регіон Кантабрія вимагав компенсації.