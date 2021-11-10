У Японії машиністу метро недоплатили 49 центів зарплати. Він вимагає моральної компенсації — $19 тисяч

У Японії машиніст поїзда метро подає до суду на свого роботодавця після того, як він недоотримав $0,49 зарплати за те, що на хвилину затримав роботу «пунктуальної» залізничної системи країни.

Про це повідомляє BBC.

Співробітник вимагає повернути йому ці $0,49, а також ще виплатити $19 407 компенсації за душевні страждання. Залізниця спочатку недоплатила чоловіку $0,75, але пізніше погодилась зменшити штраф до $0,49. Проте співробітник відмовився із цим погоджуватись та стверджував, що затримка не викликала фактичного порушення розкладу та не торкнулась пасажирів, оскільки поїзд був порожній під час інциденту. Компанія заявила, що застосувала принцип «не працює – не платіть», як робить і у випадку запізнення на роботу або з відсутності з незрозумілих причин.