Міністерство охорони навколишнього середовища Литви контролюватиме вміст вуличних туалетів

Міністерство охорони навколишнього середовища Литви оголосило, що рахуватиме кількість вмісту у вуличних туалетах.

Про це пише Delfi.

У міністерстві створять інформаційну систему, яка міститиме дані про вивезення відходів. Якщо зʼясується, що люди дуже рідко викликають асенізаторів або використовують занадто маленькі машини, то на них чекатимуть великі штрафи.

Компанії, які займаються вивезенням таких відходів, вказуватимуть, скільки вивезли відходів із конкретного туалету, а компанії, які приймають відходи, мають підтвердити, що до них привезли саме цю кількість.

«Будуть встановлені мінімальні вимоги: скільки разів на рік експлуатується, скільки відходів приблизно має накопичитися», — сказала віцеміністр Рамінта Радавічене.

Міністр охорони навколишнього середовища Сімонас Гентвілас заявив, що нова система також допоможе підрахувати усі несанкціоновані вуличні туалети, а їхні користувачі теж отримають штрафи.

Жителі усіх населених пунктів Литви, де мешкає понад 2 000 людей, повинні відмовитися від туалетів на вулиці до 2023 року. Країна зобовʼязалася зробити це за директивами ЄС.