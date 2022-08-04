У Житомирі правопорушник ховався від поліції під ковдрою. Його знайшли

У Житомирі зловмисник, який ухилявся від судового розгляду, сховався від правоохоронців під ковдрою.
Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.
46-річний житель Черняхівської громади, якого звинувачують у вчиненні тяжкого злочину, змінив місце проживання та не попередив про це правоохоронців.
Упродовж кількох місяців він переховувався у квартирі свого товариша. Там чоловіка все ж таки знайшли поліцейські. Від правоохоронців зловмисник вирішив сховатися серед одягу, накрившись ковдрою.
«Проте навіть такі «хитрі» заходи не допомогли йому уникнути суду», — зазначають на сайті поліції.