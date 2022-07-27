На Рівненщині чоловік побив військового, який прийшов вручити йому повістку. Потерпілому діагностували черепно-мозкову травму

У місті Дубровиця, що на Рівненщині, 32-річний чоловік побив військового, який прийшов вручити йому повістку. Інцидент стався ввечері 26 липня.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Медики діагностували у потерпілого закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забійно-рвану рану брови.

За фактом порушення розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до пʼяти років обмеження або позбавлення волі. Досудове розслідування триває.