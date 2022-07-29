У Новій Зеландії за NZ$10 тисяч продають приклеєний до стелі огірок із чизбургера

У Новій Зеландії за NZ$10 тисяч (це приблизно 230 тисяч гривень) продається шматочок солоного огірка із чизбургера, приклеєний до стелі Оклендської галереї.

Про це пише The Guardian.

Автор роботи під назвою Pickle — австралійський художник Метью Гріффін, який живе в Сіднеї.

The Guardian The Guardian

Робота коштує NZ$10 000 (приблизно 230 тисяч гривень). Покупець ще має купити чизбургер — за NZ$4,44 (102 гривні). Тому, хто купить все це, нададуть інструкції, як відтворити арт-обʼєкт у власному просторі.

Думки шанувальників сучасного мистецтва розділилися — одні вважають роботу Гриффіна геніальною, інші — безглуздою.

«Взагалі-то, митці не вирішують, чи є щось мистецтвом або не мистецтвом, — вони ті, хто створює та робить речі. Чи є щось цінним і значущим як твір мистецтва, залежить від того, як ми колективно, як суспільство, вирішуємо використовувати це чи говорити про це», — заявив директор Fine Arts Райан Мур, який представляє Гріффіна.