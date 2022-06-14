Авторку есе «Як убити свого чоловіка» довічно увʼязнили за вбивство чоловіка

У США суд довічно увʼязнив Ненсі Кремптон, авторку есе під назвою «Як вбити свого чоловіка» саме за вбивство свого чоловіка.

Про це пише BBC.

Суд присяжних встановив, що у 2018 році вона застрелила свого чоловіка, щоб отримати $1,5 мільйона, на які було застраховане його життя. Її чоловік Деніел Брофі був шеф-кухарем і викладачем Орегонського кулінарного інституту.

2011 року Ненсі Кремптон опублікувала в інтернеті есе на тему «Як убити свого чоловіка». У ньому вона описала можливі мотиви та способи скоєння такого злочину. Письменниця також є автором романів «Пекло в серці» та «Неправильний чоловік».

«Як автор романтичного саспенсу я проводжу багато часу, думаючи про вбивство. Зрештою, якщо вбивство має звільнити мене, я точно не хочу проводити час у вʼязниці. І дозвольте мені наголосити, що я не люблю комбінезони, а помаранчевий — не мій колір», — такими словами Ненсі розпочала своє есе.