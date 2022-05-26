Авторку есе «Як убити чоловіка» засудили за вбивство чоловіка

Суд Портленду штату Орегон визнав письменницю Ненсі Кремптон Брофі винною у вбивстві свого чоловіка Деніеля. Присяжним знадобилося 8 годин, щоб визнати факт провини фігурантки.

Про це повідомляє Daily Beast.

У червні 2018 року чоловік був застрелений на кухні Кулінарного інституту Орегону в Портленді, де пропрацював понад десять років.

Суд встановив, що Ненсі після смерті чоловіка мала отримати $815 тисяч від страхової компанії. На думку суду, це стало основним мотивом убивства, а довести провину жінки допомогли дані з камер відеоспостереження.

Ненсі та Деніель прожили у шлюбі 27 років.

2011 року Ненсі Кремптон опублікувала в інтернеті есе на тему «Як убити чоловіка». У ньому вона описала можливі мотиви та способи скоєння такого злочину. Письменниця також є автором романів «Пекло в серці» та «Неправильний чоловік».

«Як автор романтичного саспенсу я проводжу багато часу, думаючи про вбивство. Зрештою, якщо вбивство має звільнити мене, я точно не хочу проводити час у вʼязниці. І дозвольте мені наголосити, що я не люблю комбінезони, а помаранчевий — не мій колір», — такими словами Ненсі розпочала своє есе.