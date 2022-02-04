У Новій Зеландії папуга вкрав у туристів камеру GoPro. Вона записала його подорож

У Новій Зеландії, у регіоні Фіордленд папуга виду кеа вкрав екшн-камеру GoPro і вирушив з нею в подорож. Про це повідомляє The Guardian.

Інцидент стався із родиною Верхель. Вони подорожували Трасою Кеплера і зупинилися біля будівлі, коли до них приєднався кеа. Вони поставили GoPro, щоб сфотографувати птахів, але одна папуга вихопила камеру і полетіла, знімаючи свій політ над схилом пагорба. Камера записала втечу в повітрі та крупним планом самого птаха, що здирає шматки пластику.

Батько родини розповів, що вони одразу пішли вниз на звук і побачили птаха, який сидів на землі поруч із камерою. На записі видно, що перед цим він сидів на камінні. Імовірно, люди папугу злякали, і він випустив камеру.