«Бісить безвідповідальність власника». У США чоловік віддав у притулок одразу 800 своїх папуг

В американському Детройті притулку для тварин передали одночасно 800 хвилястих папуг. Усі вони утримувалися в одній кімнаті в будинку їхнього попереднього власника.

Про це пише ВВС.

«Різдвяний подарунок, на який ми не очікували», — повідомив притулок на своїй сторінці у Facebook. Птахів доставив двома партіями син їхнього власника. У притулку назвали це «дуже нездоровою ситуацією».

Перша партія із 497 птахів, поміщених у сім кліток, надійшла 23 грудня. Потім син власника повернувся ще зі 339 птахами. «Бісить безвідповідальність власника», — написали в притулку.

Син колишнього власника птахів розповів, що його батько спочатку планував розвести лише невелику кількість птахів, але зрештою витрачав на них $1 200 на місяць. «Птахи майже не рухалися. Нам довелося вивести їх і розсадити в різні клітки», — розповіли у притулку. Там також додали, що птахів огляне ветеринар, після чого їх роздадуть охочим.