В Новой Зеландии попугай украл у туристов камеру GoPro. Она записала его путешествие

В Новой Зеландии, в регионе Фьордленд попугай вида кеа украл экшн-камеру GoPro и отправился с ней в путешествие. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент случиля с семьей Верхель. Они путешествовали по Трассе Кеплера и остановились у здания, когда к ним присоединился кеа. Они поставили GoPro, чтобы сфотографировать птиц, но один попугай выхватил камеру и полетел, снимая свой полет над склоном холма. Камера записала побег в воздухе и крупным планом саму птицу, которая сдирала куски пластика.

Отец семейства рассказал, что они сразу пошли вниз на звук и увидели птицу, сидевшую на земле рядом с камерой. На видео видно, что перед этим папугай сидел на камнях. Вероятно, люди испугали папугая, и он выпустил камеру.