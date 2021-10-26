Невідомий номер. У США мандрівник, який заблукав, добу не відповідав на дзвінки рятувальників

В американському штаті Колорадо на горі Елберт мандрівник, який заблукав, майже 24 години ігнорував дзвінки рятувальних команд, тому що не впізнав номер телефону.

Про це з посиланням на службу порятунку округу Лейк повідомляють WHDH та New York Post.

Чоловік пішов у похід уранці 18 жовтня. Про його зникнення повідомили увечері того ж дня. Рятувальники намагалися додзвонитися до чоловіка і коли зрозуміли, що це марно — направили команду на пошуки. Рятувальникам довелося всю ніч шукати туриста у місцях, де найчастіше губляться люди.