Неизвестный номер. В США заблудившийся путешественник сутки не отвечал на звонки спасателей

В американском штате Колорадо на горе Элберт заблудившийся путешественник почти 24 часа игнорировал звонки спасательных команд, потому что не узнал номер телефона.

Об этом со ссылкой на службу спасения округа Лейк сообщают WHDH и New York Post.

Мужчина ушел в поход утром 18 октября. О его пропаже сообщили вечером того же дня. Спасатели пытались дозвониться до мужчины и когда поняли, что это бесполезно — направили команду на поиски. Спасателям пришлось всю ночь искать туриста в местах, где чаще всего теряются люди.