Дочка Кадирова у 22 роки стала міністром культури Чечні. Першу держпосаду вона отримала рік тому

22-річна дочка голови Чечні Рамзана Кадирова Айшат отримала посаду міністра культури республіки.

Про це повідомляє держканал «Грозний».

Старша дочка Кадирова Айшат з вересня 2020 року обіймала посаду першої заступниці міністра культури Чечні. Як зазначив спікер парламенту Чечні Магомед Даудов, за цей час вона «встигла зробити колосальний внесок у розвиток бібліотек республіки, будинків культури та театрів».