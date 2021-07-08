В Індії три пʼяні буйволи розкрили схованку з незаконним алкоголем

В індійському окрузі Гандінагар (штат Гуджарат) група торговців незаконним алкоголем була викрита поліцією через пʼяних трьох буйволів.

Про це повідомляє The Times of India.

Буйволи належали трьом фермерам, які виробляли алкоголь і ховали пляшки з ним у контейнері з водою і під кормом. Одного разу пляшки протекли, а буйволи після водопою почали стрибати і загалом дивно поводитися.

Фермери-брати викликали ветеринара, коли буйволи перестали їсти. Перший лікар не зміг визначити причину поведінки тварин, а другий звернув увагу на дивний запах води і її пожовтіння.

Таємно від фермерів він подзвонив у поліцію.

Правоохоронці прийшли на ферму з рейдом. У контейнері з водою вони знайшли 101 пляшку з самогоном. Трьох братів-фермерів заарештували за незаконну торгівлю.

Експертиза встановила, що тварини пʼяніли через воду зі спиртним. Зараз їхній стан стабільний, а на затриманих чекає суд.