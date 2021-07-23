На Алясці берегова охорона врятувала чоловіка, який тиждень захищався від ведмедя гризлі

На Алясці берегова охорона США врятувала чоловіка, якого протягом тижня переслідував ведмідь гризлі. Про це повідомляє BBC.

Екіпаж вертольота берегової охорони був на шляху до групи вчених, що досліджувала дику природу. Однак погодні умови збили їх з курсу і вони помітили повідомлення про лихо. Чоловік видряпав на даху маленької хатинки напис SOS та «Допоможіть мені», а також розмахував руками і кликав по допомогу. Чоловік сказав їм, що на нього напав ведмідь, і він не спав кілька днів, оскільки ведмідь повертається щоночі. У чоловіка на грудях був синець, нога була перевʼязана, майже закінчилися патрони для пістолета, а двері хатини була відірвані.