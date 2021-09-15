Університет Поплавського відкрив «перший в Україні і світі» факультет TikTok. Після його закінчення видадуть диплом

Київський університет культури відкрив факультет TikTok, який називають першим в Україні та світі. Після його закінчення видадуть диплом.
Про це на відкритті факультету оголосив президент навчального закладу Михайло Поплавський у вівторок, 14 вересня.
«Моя місія — українізувати TikTok, вести за собою креативну, амбітну та перспективну молодь, яка творитиме новітню історію країни. Українців мають знати у всьому світі. Україні є чим дивувати світ. Ми розпочинаємо навчати з нуля і по закінченні ви зможете отримати диплом», — заявив Поплавський.
Керівниця проєкту — випускниця університету, начальник його культурно-творчого відділу Лілія Можаєва. Навчання буде безкоштовним для всіх студентів університету культури. Більше подробиць поки немає.
- Додаток TikTok є соцмережею для перегляду коротких відеороликів. Його створила китайська компанія ByteDance, яка запустила міжнародну версію TikTok у 2017 році. Цю соцмережу часто ще називають соцмережею для підлітків через невеликий середній вік її аудиторії. У 2020 році TikTok став найпопулярнішим застосунком у світі. Аналітики кажуть, що цьому сприяла пандемія — вона сприяла реєстрації великої кількості нових користувачів, зокрема публічних людей.