Університет Поплавського відкрив «перший в Україні і світі» факультет TikTok. Після його закінчення видадуть диплом

Київський університет культури відкрив факультет TikTok, який називають першим в Україні та світі. Після його закінчення видадуть диплом.

Про це на відкритті факультету оголосив президент навчального закладу Михайло Поплавський у вівторок, 14 вересня.

«Моя місія — українізувати TikTok, вести за собою креативну, амбітну та перспективну молодь, яка творитиме новітню історію країни. Українців мають знати у всьому світі. Україні є чим дивувати світ. Ми розпочинаємо навчати з нуля і по закінченні ви зможете отримати диплом», — заявив Поплавський.

Керівниця проєкту — випускниця університету, начальник його культурно-творчого відділу Лілія Можаєва. Навчання буде безкоштовним для всіх студентів університету культури. Більше подробиць поки немає.