Университет Поплавского открыл «первый в Украине и мире» факультет TikTok. После его окончания выдадут диплом

Киевский университет культуры открыл факультет TikTok, который называют первым в Украине и мире. После его окончания выдадут диплом.
Об этом на открытии факультета объявил президент учебного заведения Михаил Поплавский во вторник, 14 сентября.
«Моя миссия — украинизировать TikTok, вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет творить новую историю страны. Украинцев должны знать во всем мире. Украине есть чем удивлять мир. Мы начинаем учить с нуля и по окончании вы сможете получить диплом», — заявил Поплавский.
Руководитель проекта — выпускница университета, начальник его культурно-творческого отдела Лилия Можаева. Обучение будет бесплатным для всех студентов университета культуры. Больше подробностей пока нет.
- Приложение TikTok — это соцсеть для просмотра коротких видеороликов. Его создала китайская компания ByteDance, которая запустила международную версию TikTok в 2017 году. Эту соцсеть часто еще называют соцсетью для подростков из-за небольшого среднего возраста ее аудитории. В 2020 году TikTok стал самым популярным приложением в мире. Аналитики говорят, что этому способствовала пандемия — она способствовала регистрации большого количества новых пользователей, в том числе публичных людей.