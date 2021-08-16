В Іспанії відпочивальники на пляжі затримали контрабандистів наркотиків. Їхній човен вилетів на берег, тікаючи від погоні

В іспанській провінції Гранада на місцевому пляжі люди затримали двох контрабандистів наркотиків, які вилетіли на човні на берег, тікаючи від катера морської поліції.

Про це пише The Guardian.

Інцидент стався ввечері 15 серпня, коли патрульний катер помітив підозрілий човен біля пляжу Меліцена. Човен практично одразу почав тікати і на повному ходу вилетів на пляж, де було багато відпочивальників.