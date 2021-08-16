В Испании отдыхающие на пляже задержали контрабандистов наркотиков. Их лодка вылетела на берег, уходя от погони

В испанской провинции Гранада на местном пляже люди задержали двух контрабандистов наркотиков, которые вылетели на лодке на берег, уходя от катера морской полиции.

Об этом пишет The Guardian.

Инцидент произошел вечером 15 августа, когда патрульный катер заметил подозрительную лодку возле пляжа Мелицена. Лодка практически сразу начала уходить от погони и на полном ходу вылетела на пляж, где было много отдыхающих.