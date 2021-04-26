У Великій Британії чоловік збував наркотики, користуючись своєю схожістю із зіркою UFC МакГрегором

У Великій Британії за торгівлю наркотиками засудили чоловіка, який завдяки зовнішній схожості з відомим ірландським бійцем змішаних єдиноборств Конором МакГрегором, представлявся його імʼям і поширював заборонені речовини.

Про це пише Business Insider.

34-річного Марка Ная поліція зупинила на південному сході Англії в лютому, помітивши, що він намагався викинути пакет з наркотиками і два мобільних телефони. Серед пакетів з наркотиками поліцейські також виявили сотні візитних карток з написом «McGregor Enterprise». Коли офіцери проаналізували телефони Ная, вони виявили сотні повідомлень, повʼязаних з торгівлею наркотиками. Під час затримання чоловік представився Конором.

Surrey Police

У підсумку Най визнав свою провину в торгівлі наркотиками і водінні без прав. Суд Гілфорда (графство Суррей, південний схід Англії) засудив його до трьох років увʼязнення.