В Італії чоловік 15 років не ходив на роботу, але отримував зарплату — загалом понад €500 тисяч. Тепер він під слідством

В Італії у місті Катандзаро співробітника лікарні звинуватили у тому, що він не ходив на роботу 15 років, однак отримував повну зарплату. За цей період йому заплатили в цілому 538 тисяч євро. Про це повідомляє BBC.

Він був державним службовцем, а значить, гроші виплачували йому з бюджету країни.

Чоловік перестав ходити на роботу в лікарні у 2005 році, майже одразу після працевлаштування. Він залякував свою безпосередню начальницю, яка ще на самому початку хотіла привернути його до дисциплінарної відповідальності. Менеджер незабаром звільнилася, а її наступник не помітив розбіжності між списком співробітників і фактичною кількістю персоналу.