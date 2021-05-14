У Росії пройшов чемпіонат з копання могил. Переможця визначили за допомогою труни

У Новосибірську в парку при крематорії пройшов чемпіонат з копання могил «Могильне свавілля» серед працівників ритуальних служб.

Про це повідомляє Znak і публікує відео змагань.

Згідно з умовами чемпіонату, учасникам потрібно було викопати могилу на швидкість. Її розмір мав скласти 200 сантиметрів у довжину, 80 см завширшки і 160 см — в глибину. Потім організатори вимірювали якість викопаної могильної ями, поміщаючи всередину труну таких же розмірів. Окремо оцінювали і акуратність виконання завдання.

Загалом за перемогу боролися сім команд з Сибіру, у кожній — по два копальники. За перше місце був передбачений приз у розмірі 30 тисяч рублів, за друге 20 тисяч і за третє — 10 тисяч.

Організатори заходу очікують, що чемпіонат підвищить рівень виконання похоронних робіт і приверне увагу молоді до професії працівника ритуальних послуг.