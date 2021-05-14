В России прошел чемпионат по копанию могил. Победителя определили с помощью гроба

В Новосибирске в парке при крематории прошел чемпионат по копанию могил «Могильный беспредел» среди работников ритуальных служб.

Об этом сообщает Znak и публикует видео соревнований.

По условиям чемпионата, участникам нужно было выкопать могилу на скорость. Ее размер должен был составить 200 сантиметров в длину, 80 см в ширину и 160 см — в глубину. Затем организаторы измеряли качество выкопанной могильной ямы, помещая внутрь гроб таких же размеров. Отдельно оценивали и аккуратность выполнения задания.

Всего за победу боролись семь команд из Сибири, в каждой — по два копателя. За первое место был предусмотрен приз в размере 30 тыcяч рублей, за второе 20 тысяч и за третье — 10 тысяч.

Организаторы мероприятия ожидают, что чемпионат повысит уровень выполнения погребальных работ и привлечет внимание молодежи к профессии работника ритуальных услуг.