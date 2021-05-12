У Росії співробітники ФСБ встановили у лазні камери, аби спостерігати за хрещенням Свідків Єгови

У Росії у місті Перм співробітники ФСБ встановили приховані камери у приміських лазнях «Чайка», за допомогою яких вони стежили за зборами місцевих членів забороненої організації «Свідки Єгови».

Про це повідомляє «МБХ медиа» з посиланням на обвинуваченого у справі єговістів Ігоря Турика та його адвоката.

У липні 2018 року у банному комплексі хрестили послідовників організації «Свідки Єгови». ФСБ своєю чергою вважала цей захід продовженням діяльності «екстремістської організації».