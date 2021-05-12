В России сотрудники ФСБ установили в бане камеры, чтобы наблюдать за крещением Свидетелей Иеговы

В России в городе Пермь сотрудники ФСБ установили скрытые камеры в пригородных банях «Чайка», с помощью которых следили за сборами местных членов запрещенной организации «Свидетели Иеговы».

Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката и обвиняемого по делу иеговистов Игоря Турика.

В июле 2018 года в банном комплексе крестили последователей организации «Свидетели Иеговы». ФСБ, в свою очередь, считала это мероприятие продолжением деятельности «экстремистской организации».