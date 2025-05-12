У Японії трьох китайців спіймали на контрабанді — вони везли 160 кг живих раків у валізах

В Японії заарештували трьох громадян Китаю через спробу контрабанди. У їхніх валізах знайшли 160 кілограмів живих раків-самітників, що перебувають під охороною.

Про це пише CNN.

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Це сталось на Амамі — популярному японському курорті біля Окінави. За даними поліції, підозрювані — це 24-річний Ляо Чжібінь, 26-річний Сун Чженьхао та 27-річний Го Цзявей.

Чоловіки попросили працівника готелю постежити за їхніми валізами. Той почув дивний шелест у валізах і звернувся до поліції. А ті вже знайшли 160 кг раків-самітників у шістьох валізах.

Коли власники валіз повернулися до готелю в середу, їх заарештували за зберігання раків без належного дозволу. Чоловіки не уточнили, навіщо перевозили стільки раків.

У місцевій поліції не назвали вид вилучених раків, але заявили, що тварин вважають національною пам’яткою природи в Японії через їхню культурну та наукову цінність. Тож за японськими законами їх ретельно охороняють.