У Португалії літак затримався на п’ять днів через втечу 132 хом’яків на борту

Літак авіаперевізника TAP Air Portugal майже на тиждень застряг в аеропорту Понта-Делгада на Азорських островах — усе через втечу більш як 100 хом’яків у багажі.

Про це повідомляє португальська газета Correio da Manhã.

Хомʼяки-втікачі Direitos Reservados / Correio da Manhã

Хомʼяки-втікачі Direitos Reservados / Correio da Manhã

Борт Airbus A321Neo мав летіти до Лісабону рейсом без пасажирів. Там на нього чекала перевірка на базі компанії. Однак виліт затримався через гризунів — хом’яки прогризли транспортні коробки та вирвалися на волю в багажному відсіку.

Технічним працівникам знадобилося п’ять днів, щоб виловити всіх тварин, які втекли. Після цього, як пише газета, літак без проблем дістався Лісабону в неділю, 17 листопада.

У серпні цього ж року в японському аеропорту «Нью-Чітосе» у місті Хоккайдо скасували 36 рейсів, ще 201 — затримали. Все через загублені ножиці в одному з магазинів біля виходу на посадку. Аеропорт зупинив роботу приблизно на дві години — адміністрація шукала ножиці.