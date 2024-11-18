У Португалії літак затримався на п’ять днів через втечу 132 хом’яків на борту

Літак авіаперевізника TAP Air Portugal майже на тиждень застряг в аеропорту Понта-Делгада на Азорських островах — усе через втечу більш як 100 хом’яків у багажі.
Про це повідомляє португальська газета Correio da Manhã.
Борт Airbus A321Neo мав летіти до Лісабону рейсом без пасажирів. Там на нього чекала перевірка на базі компанії. Однак виліт затримався через гризунів — хом’яки прогризли транспортні коробки та вирвалися на волю в багажному відсіку.
Технічним працівникам знадобилося п’ять днів, щоб виловити всіх тварин, які втекли. Після цього, як пише газета, літак без проблем дістався Лісабону в неділю, 17 листопада.
У серпні цього ж року в японському аеропорту «Нью-Чітосе» у місті Хоккайдо скасували 36 рейсів, ще 201 — затримали. Все через загублені ножиці в одному з магазинів біля виходу на посадку. Аеропорт зупинив роботу приблизно на дві години — адміністрація шукала ножиці.