Голова італійського села заборонив мешканцям хворіти

Голова комуни італійського села Белькастро заборонив місцевим хворіти через проблеми у системі охорони здоровʼя.
Про це пише CNN.
У Белькастро живе близько 1 300 людей. Глава комуни Антоніо Торчіа видав указ, в якому наказав місцевим уникати будь-яких хвороб, особливо тих, які треба екстрено лікувати. Італійцям радять менше подорожувати, не займатися спортом і відпочивати вдома, щоб уникнути травм.
Розпорядження мера сприйняли з іронією, проте це вказує на серйозні проблеми у системі охорони здоровʼя. Річ у тім, що в Белькастро майже половина населення — літні люди, тож їм частіше потрібна медична допомога. А в комуні лише один медичний центр, причому він не працює у вихідні та свята — у неробочі дні лікарі не виїжджають на виклики.
Найближче відділення невідкладної допомоги — аж за 45 км від Белькастро, у місті Катандзаро. Тож указ — це насправді крик про допомогу, каже Торчіа.
Голова Белькастро вважає, що указ приверне увагу Міністерства охорони здоровʼя Італії. Він діятиме доти, доки муніципальна лікарня не почне регулярно працювати.
- Калабрія, де розташоване Белькастро, — один із найбідніших і найменш населених регіонів Італії. Деякі міста пропонують людям платити за життя там, щоб зупинити зменшення населення.