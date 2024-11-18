У Японії поліція викрила ласку, що крала дитяче взуття

У японському місті Косі поліція з початку листопада відстежувала «невловимого викрадача» взуття в дитячому садку. Виявилося, що це звичайна ласка.

Про це пише The Guardian.

На початку листопада в одному з дитсадків почало зникати дитяче взуття. Причому завжди тільки один черевик з пари, що бентежило вихователів і поліцейських. Так зникли щонайменше 15 черевиків у 10 дітей.

Не розуміючи, що саме відбувається в дитячому садку, поліцейські встановили камери спостереження та ввімкнули їх на ніч. Так зʼясувалося, що крадій — не людина, а ласка.

Камери показали, що ласка вилізла з-за стіни, потім увійшла в кімнату, де зберігалося дитяче домашнє взуття. Тварина втекла з одним білим черевиком у роті — вся «крадіжка» тривала десь 10 секунд.

«Ми дуже хвилювалися, але тепер нам легше, коли знаємо, що це була тварина», — сказали працівники дитячого садка.

Місцева поліція каже, що «таємниця зниклого взуття» — це перша така справа в їхній карʼєрі. А професор Хіроші Сасакі з Університету Чікусі Джогакуен каже, що ласка-крадійка, наймовірніше, щойно народила. Вона крала дитяче взуття, щоб встелити своє гніздо на зиму, бо чутлива до холодів.

Вкрадене взуття поки не знайшли. Працівники дитсадка закрили щілини сітками, щоб, як вони кажуть, «запобігти злочинності».