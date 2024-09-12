У британської міністерки вкрали гаманець, поки вона говорила про шкоду крадіжок

У британської міністерки з питань злочинності, поліції та пожежної служби Діани Джонсон вкрали гаманець, поки вона говорила про шкоду крадіжок.

Про це пише Financial Times.

Джонсон виступала на конференції Асоціації поліцейських інспекторів. Її промова була присвячена «епідемії антисоціальної поведінки і крадіжок», яку Британія нібито успадкувала від попереднього консервативного уряду. Під час конференції її гаманець вкрали.

Згодом поліція затримала 56-річного чоловіка — його підозрюють у крадіжці зі зламом у чотиризірковому готелі в регіоні Мідлендс, де проходила конференція. Його вже випустили під заставу. Від коментарів поліція відмовилась, хоча й підтвердила крадіжку речей у Джонсон.

Крадіжка сталася 10 вересня — у цей день британський уряд почав достроково звільняти деяких увʼязнених, щоб розвʼязувати проблему переповненості вʼязниць у Англії та Уельсі.