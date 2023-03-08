В Іспанії пара вкрала 45 пляшок вина з мішленівського ресторану. Їх відправили до вʼязниці

В Іспанії суд міста Касерес засудив до чотирьох років увʼязнення пару, яка вкрала 45 пляшок вина на суму $1,7 мільйона доларів з мішленівського ресторану. Пара також має виплатити €753 тисячі компенсації.

Про це повідомляє CNN.

Жінка — мексиканка, чоловік — громадянин Румунії та Нідерландів. Пограбування сталося 27 жовтня 2021 року і було сплановано «у найдрібніших деталях». Пара вийшла з ресторану Atrio у Касересі, прихопивши з собою 45 пляшок вина, загорнутих у готельні рушники, щоб вони не розбилися. Потім вони їх заховали у дорожніх сумках.

«Улов» включав дві пляшки французької виноробні Chateau dʼYquem — одну 1806 року, яка коштувала в Atrio €350 тисяч, а іще одну — 1883 року за €45 тисяч. Інші пляшки з вином були також від відомих виноробень і вироблені у 1990-х і 2000-х роках.