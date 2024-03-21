У США заарештували чоловіка, який сів на літак з фотографією чужого квитка

У США заарештували техасця, який сів на рейс Delta Air Lines у Солт-Лейк-Сіті штату Юта, використавши фотографію посадкового талона іншого пасажира.

Про це повідомляє CNN.

На кадрах з камер спостереження в міжнародному аеропорту Солт-Лейк-Сіті видно, як 26-річний Вікліфф Ів Флерізард фотографує телефони та посадкові талони кількох пасажирів, поки вони не бачать, а потім використовує ці фотографії, щоб сісти на рейс до Остіну (штат Техас).

Потрапивши в літак, Флерізард пішов до туалету в передній частині літака і залишався там, поки інші пасажири сідали на борт.

«Коли посадка завершилася, незадовго до того, як двері літака зачинили, Флерізард вийшов із туалету, пройшов до задньої частини літака та ввійшов до кормового туалету», — йдеться в судовій скарзі на чоловіка.

Коли він вийшов з туалету, бортпровідник помітив, що вільних місць немає, і запропонував Флерізарду допомогти. Тоді літак уже почав вирулювати на злітно-посадкову смугу.

Флерізард сказав бортпровіднику, що його місце 21F, але член екіпажу підтвердив, що той, хто придбав квиток на це місце, вже сидить на ньому.

Коли стюардеси дізналися справжнє ім’я Флерізара та визначили, що у нього немає квитка, літак повернувся до виходу на посадку, де його зустріли правоохоронці.

Флерізард сказав поліції, що приїхав до міста Парк-Сіті в штаті Юта, щоб покататися на сноуборді, але йому знадобилося повернутися додому, щоб побачити свою сімʼю. За його словами, він забронював квиток на рейс Southwest Airlines напередодні, але рейс був переповнений, і його бронь перенесли на пізніший рейс.

«Флерізар визнав, що припустився помилки, і сказав, що лише намагався потрапити додому», — йдеться у скарзі.

Поліція повідомила CNN, що Флерізара утримують у вʼязниці округу Солт-Лейк.