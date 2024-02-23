Священник УПЦ МП намагався катафалком перевезти чоловіка через кордон

На транзитній ділянці дороги «Одеса — Рені» прикордонники зупинили катафалк із 45-річним священником УПЦ МП за кермом. Так клірик намагався допомогти перетнути кордон жителю Луганщини призовного віку.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

За планом священник мав підвезти чоловіка до кордону, щоб той міг нелегально потрапити в Молдову. А для того щоб дорогою назад кількість людей у катафалку залишалася такою самою, як і на виїзді, водій заховав у катафалку 10-річного сина свого односельця — під відрами, шинами та ковдрою. На зворотному шляху священник мав посадити хлопчика поряд із собою, щоб не зафіксували, що пасажирів менше, ніж вказали в документах.

Однак прикордонники викрили наміри церковнослужителя. Йому загрожує від трьох до пʼяти років увʼязнення за статтею 332 ККУ про незаконне перенаправлення людей через державний кордон України.

Водночас пасажиру за спробу незаконно перетнути український кордон загрожує штраф від 3 400 до 13 600 гривень або ж арешт до пʼятнадцяти діб. Дитину правоохоронці повернули батькам.