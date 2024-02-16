Літаку довелося розвернутися через опаришів на борту — вони випали на голову пасажирці

Рейс 133 Delta Air Lines вилетів з нідерландської столиці Амстердаму до міста Детройт, що в американському штаті Мічиган. Але через годину після злету літаку Airbus A330-300 довелося повернути назад до амстердамського аеропорту Схіпхол через те, що з контейнера для ручної поклажі прямо на голову пасажирці звалилися личинки.

Про це повідомляє детройтський телеканал FOX 2.

Пасажир Філіп Шотте, що сидів поряд із потерпілою, сказав у коментарі каналу, що на жінку впало з десяток опаришів.

«Вона була в шоці, просто намагалася відбити цих личинок. Я навіть не знаю, про що тоді думав, я намагався усвідомити це. Принаймні я відчув огиду. Нам довелося чекати на допомогу», — поділився Шотте.