Футбольна команда подолала понад 12 тисяч кілометрів на Кубок Франції та програла 12:0

Футбольна команда з Мартініки «Золотий лев» подолала 12 900 кілометрів туди й назад, аби взяти участь у Кубку Франції, але програла «Ліллю» з рахунком 12:0.

Про це повідомив Sky News.

«Золотий лев» (Golden Lion) є чинним чемпіоном на острові Мартініка, заморському регіоні Франції в Карибському басейні, й однією з кількох команд з-за меж країни, які беруть участь у Кубку Франції.

До перерви заморська команда пропустила сім голів, серед яких чотири були за девʼять хвилин до кінця першого тайму. «Золотий лев» зробив один удар по воротах, тоді як «Лілль» — 37 ударів.

Футболісти з Мартініки мали достатньо часу, щоб проаналізувати гру, поки поверталися додому.

«Лілль» — це професіональний французький футбольний клуб з міста Лілль, який заснували у 1944 році. Команда грає у Лізі 1 — найвищому дивізіон у системі футбольних ліг Франції.