Еритрея відмовилася від кваліфікації ЧС-2026 — боїться втечі футболістів

Федерація футболу Еритреї відкликала свою чоловічу збірну від кваліфікації на Чемпіонат світу 2026 року. Країна побоюється, що гравці спробують попросити політичного притулку в поїздках за кордон.

Про це пише The Guardian з посиланням на джерела.

У спільній заяві ФІФА та Африканської конфедерації футболу йдеться, що «всі матчі Еритреї скасовані» без пояснень. Це сталося за кілька днів до поїздки в Марокко на їхній перший матч.

Національна федерація футболу Еритреї (ENFF) поки що не прокоментувала таке рішення, але відомо, що футболісти готувалися до перших двох ігор своєї відбіркової кампанії.

Джерела кажуть, що головна причина відмови від кваліфікації — не дати гравцям скористатися закордонними матчами для втечі від режиму президента Еритреї Ісаяса Афверкі.

З 2009 року понад 60 гравців скористалися своїм статусом міжнародної команди, щоб попросити політичного притулку. Останній випадок стався в листопаді 2021 року в Уганді на Чемпіонаті серед жінок до 20 років, коли втекли пʼять гравчинь.